L’Atalanta si prepara a schierare Ederson dal primo minuto nella partita contro l’Inter di sabato. Il centrocampista si sta riprendendo e potrebbe tornare in campo dopo un infortunio. Nel frattempo, i dirigenti stanno valutando l’ipotesi di inserire Pasalic come trequartista, un ruolo nuovo per lui in questa fase della stagione.

Bergamo, 12 marzo 2026 – L’ Atalanta sabato nella sfida tutta nerazzurra contro l’ Inter potrebbe riavere dal primo minuto Ederson, il perno tattico del suo centrocampo. Questo pomeriggio il 26enne mediano brasiliano ha svolto una parte del lavoro in gruppo, insieme ai compagni, nell’allenamento a Zingonia, tornando così nella lista dei convocati in vista della breve trasferta lungo la A4 direzione il Meazza sponda nerazzurra. L’ex Fortaleza si è fermato il 17 febbraio, dopo la partita persa a Dortmund, per un affaticamento muscolare, che lo ha poi costretto a saltare le gare di campionato contro Napoli, Sassuolo e Udinese, la semifinale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio e le due sfide casalinghe di Champions League contro il Borussia e il Bayern. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta ritrova il suo perno: Ederson verso il recupero contro l’Inter. Si studia l’idea Pasalic trequartista

Articoli correlati

Ederson Inter, ritorno di fiamma in estate? Marotta studia un nuovo assalto all’Atalanta: il pianoVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Leggi anche: Atalanta-Inter, le ultime: Palladino verso il 3-4-2-1 con Pasalic avanzato

Contenuti e approfondimenti su Atalanta ritrova

Temi più discussi: Inter, Chivu ritrova Dumfries e Thuram per l’Atalanta. Ma Bastoni è a rischio; Coppa Italia: Lazio avanti due volte, ma l’Atalanta rimonta, finisce 2-2 all’Olimpico; Inter, Chivu ritrova Dumfries: può giocare titolare contro l'Atalanta; CdS – Inter, Chivu ritrova subito Thuram dal 1?. Il dubbio con l’Atalanta è un altro.

Inter Atalanta, segnali positivi per il recupero di Thuram: novità rilevanti su Lautaro e Calhanoglu in vista del matchInter Atalanta, segnali positivi per il recupero di Thuram: novità rilevanti su Lautaro e Calhanoglu in vista del match La preparazione alla sfida contro l’Atalanta porta finalmente qualche buona noti ... calcionews24.com

CdS – Inter, Chivu ritrova subito Thuram dal 1?. Il dubbio con l’Atalanta è un altroL'aggiornamento sulle possibili scelte dell'allenatore nerazzurro che dipendono anche dallo stato fisico di alcuni giocatori Inter ... fcinter1908.it

#Atalanta, Palladino ritrova Scalvini. Possibilità di rivedere Ederson e De Ketelaere: il punto x.com

GAZZETTA DELLO SPORT: “Dopo 125 giorni, Denzel Dumfries tornerà titolare contro l’Atalanta. Il suo rientro non è solo tecnico ma tattico: l’Inter ritrova sulla fascia destra la forza e la profondità che erano mancate nel periodo in cui Luis Henrique ha giocato ti - facebook.com facebook