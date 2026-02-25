AJ Styles critica WrestleMania | Ha perso il suo fascino

aj styles non ha atteso WrestleMania per chiudere il sipario della propria carriera: la decisione è stata rivelata in seguito alla Royal Rumble, dove l’ex campione ha messo in palio la sua longevità contro Gunther e ha dovuto cedere. Tra i nomi più decorate dell’era contemporanea, Styles sceglie una conclusione che richiama l’inizio della sua avventura in WWE, dieci anni dopo quel debutto alla Royal Rumble del 2016. La scelta nasce da una prospettiva personale: tornare a WrestleMania per un match poco costruito avrebbe avuto scarso senso, secondo Styles. WrestleMania ha perso parte del fascino al confronto con il passato, mentre la Royal Rumble conserva una valenza speciale perché è lì che è iniziata la sua parabola. Chiudere la carriera nello stesso ambiente in cui tutto è cominciato è descritto come un rimando poetico al percorso compiuto. La Royal Rumble ha assunto una risonanza particolare per Styles, trasformandosi in un punto di svolta significativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

WWE: AJ Styles ha scelto personalmente la Royal Rumble per il suo ritiroAJ Styles ha annunciato che la Royal Rumble sarà il suo evento di addio alla WWE, confermando una decisione presa da tempo.

AJ Styles: “Ecco perché ho deciso di ritirarmi alla Rumble e non a WrestleMania”AJ Styles ha deciso di ritirarsi alla Royal Rumble 2026, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro i problemi fisici.

Temi più discussi: WWE: AJ Styles rivela i piani originali per il suo ritiro; Seth Rollins conferma che la stella di WWE RAW non lotterà più; WWE: Questa notte un grande Raw, ma ci sono dei problemi; AJ Styles nella Hall of Fame WWE 2026 | annuncio ufficiale.

Possibili ruoli per The Undertaker a WrestleMania 42 dopo il suo ritorno in WWEÈ stato un promemoria che, anche in pensione, il Deadman mantiene una presenza capace di scuotere l´intera arena. Mostrandosi ora, ha chiarito di avere gli occhi puntati sulla WWE mentre il cammino ... worldwrestling.it

AJ Styles nella Hall of Fame 2026: l'annuncio della WWEUn premio alla carriera meritatissimo per il Phenomenal One. Il suo ultimo match in WWE è stato contro Gunther alla Royal Rumble. spaziogames.it

Frecciatina In molti hanno interpretato l'affermazione del cantante come una critica velata a Harry Styles e ai prezzi molto alti dei biglietti del suo tour ANSA/Jason Szenes (pg.1) @zayn (pg.2) ANSA/Neil Hall (pg.3) - facebook.com facebook