Negli ultimi mesi, l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore del commercio online ha portato a una significativa riduzione dei tempi necessari per il sourcing dei prodotti. Strumenti come Accio, sviluppato da Alibaba, permettono ora ai piccoli commercianti di lanciare nuove offerte in tempi notevolmente più brevi, passando da mesi a poche settimane. Questa evoluzione cambia profondamente le modalità di gestione delle scorte e delle strategie di mercato.

L’intelligenza artificiale accelera drasticamente il ciclo di lancio dei prodotti per i piccoli commercianti online, riducendo i tempi di sourcing da mesi a poche settimane attraverso strumenti come Accio su Alibaba.com. Mike McClary, un imprenditore che opera dall’Illinois, ha recentemente riproposto una torcia elettrica LTE Flashlight, modello molto richiesto dai clienti anche dopo l’interruzione delle vendite avvenuta nel 2017. Per farlo, non ha usato i metodi tradizionali di ricerca tra i fornitori, ma ha impiegato Accio, un sistema di ricerca basato su AI lanciato nel 2024. Il processo è stato rapido: McClary ha fornito all’AI i dettagli sul design originale, i costi di produzione e i margini di guadagno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e sourcing: da mesi a poche settimane per lanciare prodotti

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