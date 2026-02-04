Il paese piange Federica Moretti stroncata in poche settimane da una grave malattia

Sale Marasino piange Federica Moretti, morta a 61 anni. La donna è scomparsa dopo poche settimane di malattia, lasciando un vuoto tra chi la conosceva. Tutti ricordano il suo sorriso e il modo in cui aveva saputo farsi voler bene dalla comunità. La notizia ha colpito profondamente il paese, che ora si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Sale Marasino perde una donna che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti. Federica Moretti, 61 anni, si è spenta nelle scorse ore, stroncata in poche settimane da una malattia che non le ha lasciato scampo. Sempre presente nella vita del paese, era instancabile nell'organizzare.

