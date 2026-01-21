L’antica Fiera Agricola di San Biagio punta sul gusto

La 747ª Fiera Agricola di San Biagio si terrà a Bovolone dal 31 gennaio al 3 febbraio. La presentazione si è svolta mercoledì 21 gennaio nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, evidenziando l’importanza della tradizione agricola locale e il focus sul gusto. L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere le produzioni e le eccellenze del territorio, mantenendo vivo un appuntamento storico per la comunità.

È stata presentata mercoledì 21 gennaio nella Loggia di Fra' Giocondo al Palazzo Scaligero, la 747esima Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dal 31 gennaio al 3 febbraio. La principale novità di quest'anno sarà il Villaggio del Gusto, un padiglione interamente focalizzato sulle.🔗 Leggi su Veronasera.it Comunicato Stampa: 747esima edizione Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di BovoloneOggi a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza ha presentato la 747ª edizione della Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026.

