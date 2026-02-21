Tram | ecco come ottenere le agevolazioni fiscali per le imprese che si trovano lungo i cantieri

Il Comune di Padova ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per le aziende situate lungo i nuovi cantieri dei tram SIR2 e SIR3. La notizia deriva dalla conferma delle date di avvio delle opere e delle aree interessate, con l’obiettivo di facilitare le procedure per ottenere agevolazioni fiscali. Le imprese potranno usufruire di sconti e vantaggi, ma devono seguire le indicazioni precise fornite dall’amministrazione comunale. La procedura sarà attiva a partire dalla prossima settimana.

Il Comune di Padova ha reso noti sul proprio portale istituzionale i dettagli relativi alle tempistiche e alla localizzazione dei cantieri per la realizzazione delle nuove linee tramviarie SIR2 e SIR3. La pubblicazione delle tabelle, che riportano l'elenco delle vie coinvolte e la durata prevista dei lavori per ogni tratta, permette alle attività economiche di avviare l'iter per le agevolazioni fiscali previste dall'Amministrazione. Il pacchetto di misure di sostegno è rivolto alle imprese commerciali e artigianali situate nelle aree direttamente interessate dai lavori. Nello specifico, il provvedimento prevede l'azzeramento del Canone Unico Patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie e la riduzione del 50% della quota variabile della TARI.