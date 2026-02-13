Dino Crisis e Dino Crisis 2 | l’incubo preistorico rivive su Steam e GOG a soli 5 euro

Dino Crisis e Dino Crisis 2 tornano a vivere grazie alla loro uscita su Steam e GOG, perché gli amanti dei giochi retrò possono ora rivivere l’incubo preistorico a un prezzo accessibile. I due classici survival horror degli anni ’90 sono disponibili a soli 5 euro, offrendo ai giocatori l’opportunità di esplorare ambientazioni in 4K e affrontare dinosauri feroci. La loro riapertura digitale ha già acceso l’entusiasmo tra i fan, che potranno riscoprire le atmosfere intense e le sfide di un tempo.

Dinosauri in 4K: *Dino Crisis* e *Dino Crisis 2* Rinascono su Steam e GOG a 5 Euro. I survival horror degli anni ’90 tornano a ruggire sul digitale. Capcom ha lanciato a sorpresa su Steam e GOG le versioni aggiornate di *Dino Crisis* e *Dino Crisis 2*, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere l’incubo preistorico a partire da soli 4,99 euro, grazie a uno sconto di lancio attivo fino al 26 febbraio 2026. Un Ritorno Inatteso per un Cult del Survival Horror. L’annuncio, giunto inaspettato nella notte del 13 febbraio 2026, ha colto di sorpresa la comunità di appassionati, che da tempo invocava una soluzione per poter giocare legalmente ai classici titoli Capcom su piattaforme moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono arrivati su Steam in versione migliorata e sono già in offerta a metà prezzo; Tokyo Scramble è un'esclusiva per Nintendo Switch 2 che si ispira a Dino Crisis; Il più brutto gioco dell'anno coi dinosauri avrà un sequel; TeamKill Media annuncia Code UltraViolet, sequel di Code Violet.

Dino Crisis sbarca su Steam: i classici Capcom tornano in 4K a 5 euroCapcom porta Dino Crisis e Dino Crisis 2 su Steam in versione migliorata, con sconto di lancio e compatibilità aggiornata per PC moderni. smartworld.it

Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono disponibili su SteamCAPCOM ha annunciato che le versioni PC di Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono ora disponibili su Steam al 50% per il lancio. akibagamers.it

