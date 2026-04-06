Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica 5 aprile 2026, durante il giorno di Pasqua, è stata protagonista una fioraia proveniente dalla regione lucana, accompagnata dal suo compagno. Durante la trasmissione, si è verificato un episodio in cui un concorrente ha rivolto una frase considerata offensiva alla partecipante, commentando il suo modo di essere. La puntata si è concentrata sulla dinamica tra i concorrenti e le interazioni sul palco.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, la protagonista è stata Marina, una fioraia lucana arrivata in studio con il compagno Brian, suo futuro marito. La concorrente ha vissuto una partita ricca di emozioni e colpi di scena, partita dal pacco numero 19, che per lei ha un valore personale molto forte.Accanto a Stefano De Martino c’era come sempre Herbert Ballerina, ma questa volta è stato proprio il conduttore a prendersi la scena durante il celebre passo a due. Quando è partita la musica di Dirty Dancing, Herbert si è preparato al centro, ma Stefano è intervenuto all’ultimo, chiudendo la coreografia con la famosa presa iconica e lasciando Herbert un passo indietro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, lo sconcertante attacco a Martina: "Sei teatrale"

Affari Tuoi, Luigi sconcertante gela lo studio: "Me ne vado di casa"Nella puntata di "Affari Tuoi" di martedì 24 marzo, il protagonista è stato Luigi da Irsina, in provincia di Matera, 32 anni, che lavora nell’azienda...

Affari Tuoi, l'attacco choc a Martina in diretta: "Meno volgare da mezza nuda"Lunedì 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta: Dobbiamo cambiare qualcosa; Affari Tuoi, la cospirazione per Tananai: clamorosi sospetti su De Martino; Affari Tuoi non manca molto | De Martino spiazza Herbert; Affari Tuoi Chiara nella bufera | Brutta figura la palpata sconvolge tutti.

Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazzaNuovo stop per Affari Tuoi il 3 aprile: spazio alla Via Crucis e a Porta a Porta. Ecco cosa va in onda e quando torna il game show. libero.it

Affari Tuoi non va in onda stasera 31 marzo: il motivo dello stop a De MartinoDe Martino salta una nuova puntata, la seconda in pochi giorni: ecco come cambia il palinsesto e quale sarà il prossimo giorno senza pacchi ... dilei.it

Stefano De Martino scherza con Hernert ad Affari Tuoi #affarituoi #stefanodemartino facebook

#Gossip - Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi x.com