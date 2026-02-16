Affari Tuoi l' attacco choc a Martina in diretta | Meno volgare da mezza nuda

Lunedì 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia: si chiama Gaetano, arriva da Bagheria e lavora come inserviente ospedaliero. La protagonista della serata, però, è stata Elisa, pacchista per la Regione Lazio. Originaria di Roma, Elisa lavora in ospedale occupandosi di logistica ed è mamma di due bambini, Flavio e Damiano. Per affrontare l’esperienza televisiva ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Carla, anche lei romana, che nella vita lavora come cameriera di sala in un albergo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa sera a Affari Tuoi, Fiorello ha fatto una battuta che ha attirato l’attenzione.

