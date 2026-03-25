Nella puntata di "Affari Tuoi" di martedì 24 marzo, il protagonista è stato Luigi da Irsina, in provincia di Matera, 32 anni, che lavora nell’azienda di famiglia. Accompagnato dalla madre Mina al posto della fidanzata Giada, Luigi ha portato a casa "20mila euro" grazie al terzo cambio accettato, rivelatosi il colpo decisivo.Il suo pacco originale, il numero 9, nascondeva appena "1 euro". Stefano De Martino lo aveva ribattezzato "Jake La Furia" per la somiglianza con il rapper. La madre Mina lo ha subito smascherato: "È il cocco di mamma". Il conduttore, divertito, ha commentato: "Ma chi glielo fa fare". La partita è stata ricca di emozioni: subito eliminati i "200mila euro" con il pacco nero, poi altri "50mila euro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Luigi sconcertante gela lo studio: "Me ne vado di casa"

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