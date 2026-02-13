Thekla, la wrestler tedesca nota per la sua determinazione, ha scelto l’AEW invece della WWE per avere più libertà creativa e un ruolo più centrale nel roster, una decisione presa dopo aver constatato che la WWE le offriva meno spazio per esprimersi come desiderava.

Una atleta pronta a cambiare registro e a scrivere una pagina nuova della scena wrestling femminile racconta cosa l’ha guidata verso AEW. tra libertà creativa e una mentalità proattiva, emerge una scelta maturata nel tempo, senza compromessi sul proprio stile: una direzione che promette nuove opportunità e sfide significative. Durante un’intervista molto ascoltata, Thekla ha spiegato che la decisione di unirsi ad AEW è stata guidata da libertà creativa e da un atteggiamento ribelle che valorizza l’individualità. Per lei, AEW rappresenta un ambiente creativo e outsider dove è possibile costruire un personaggio e una presenza senza perdere l’autonomia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Perché Thekla ha preferito l'AEW alla WWE?

Questa sera, Kris Statlander ha resistito all’attacco di Thekla e mantenuto il titolo mondiale femminile dell’AEW.

La serata di sabato al Palms di Las Vegas si è trasformata in un concerto di violenza.

