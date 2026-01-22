Rigore surreale! Prova il cucchiaio lo sbaglia e

Durante un'amichevole contro il Penarol, il giocatore del Colo-Colo ha tentato di segnare con un rigore con il cucchiaio, ma ha sbagliato l'esecuzione. La partita, conclusa con una vittoria ai rigori per 3-4, ha visto questo tentativo come momento insolito e curioso, che ha suscitato attenzione tra gli spettatori e gli appassionati di calcio.

