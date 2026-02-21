Monopoli | moto fuori controllo conducente in codice rosso Strada provinciale di collegamento con Alberobello

Un giovane motociclista è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto sulla strada provinciale tra Monopoli e Alberobello. L’incidente si è verificato a causa di una curva stretta, che il conducente non ha affrontato correttamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

© Noinotizie.it - Monopoli: moto fuori controllo, conducente in codice rosso Strada provinciale di collegamento con Alberobello

Da vivilaatrada.it: MONOPOLI 21.2.2026 – Un giovane motociclista è rimasto ferito questo pomeriggio sulla S.P. che collega Monopoli ad Alberobello a causa di un incidente stradale. Il centauro ha perso il controllo della sua Ducati 848 Evo in prossimità di una curva ed è uscito di strada. Soccorso dagli operatori del 118 è stato ospedalizzato al San Giacomo in codice rosso per dinamica da impatto. Sul posto la polizia locale per i rilievi planimetrici, la polizia di Stato che ha regolato il traffico in senso alternato. L'articolo Monopoli: moto fuori controllo, conducente in codice rosso Strada provinciale di collegamento con Alberobello proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it Sbanda con l’auto e finisce fuori strada: 30enne in codice rosso al San PioUna ragazza di 30 anni proveniente dalla provincia di Campobasso è stata trasportata in codice rosso al San Pio dopo aver perso il controllo dell’auto e finito fuori strada. Auto esce fuori strada e si ribalta nella cunetta: 31enne in 'codice rosso'Un incidente autonomo si è verificato oggi, lunedì 19 gennaio, sulla Statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MotoMas Ricambi. . Nuovo Sym Adx 400 TG Pronta consegna Consegna in tutta Italia Fino a 4 anni di garanzia Sym Vieni a vederlo dal vivo Via M.T. di Calcutta 76, Monopoli #moto #scooter #sym #adx400 #motomas - facebook.com facebook