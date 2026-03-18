App IO | dal 2027 arrivano nuovi documenti

Da panorama.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da febbraio 2027, in Italia, lo smartphone diventerà il nuovo portafoglio elettronico grazie all’introduzione dell’IT-Wallet nell’app IO. Questa novità segnerà la fine di alcuni documenti cartacei e digitali, consentendo ai cittadini di gestire tutto tramite il proprio dispositivo mobile. La trasformazione mira a semplificare le operazioni quotidiane e a integrare maggiormente i servizi digitali nella vita di tutti i giorni.

Il cerchio della cittadinanza digitale si sta finalmente per chiudere anche in Italia. La data da segnare in agenda è febbraio 2027, momento in cui lo smartphone diventerà finalmente il nostro nuovo portafogli elettronico grazie all’IT-Wallet dell’app IO. Il DPCM firmato lo scorso 18 febbraio si porta in dote una comunicazione che in molti stavano aspettando da tempo: oltre a patente e tessera sanitaria, nel portafogli digitale confluiranno progressivamente certificati anagrafici, documenti previdenziali, titoli di studio, tessera elettorale e, in prospettiva, l’intero set di credenziali oggi rilasciate su carta o plastica dalla PA. La  carta di identità elettronica  è attesa entro la fine della legislatura. 🔗 Leggi su Panorama.it

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