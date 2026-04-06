Addio grigliata low cost | lo scontrino salatissimo della Pasquetta 2026

Durante la giornata di Pasquetta, molti italiani si sono ritrovati a spendere somme considerevoli per una semplice grigliata, anche in condizioni meteorologiche avverse. I ristoranti e i punti di ristoro hanno registrato aumenti di costi rispetto agli anni precedenti, portando a scontrini salati per chi ha deciso di optare per un pranzo fuori casa. La tradizione della gita pasquale si conferma, anche con spese più elevate, come testimoniano i dati raccolti dai punti vendita e dai ristoratori locali.

C’è una cosa a cui gli italiani non sanno – e difficilmente sapranno mai – rinunciare, anche quando il cielo minaccia pioggia o il portafoglio suggerirebbe cautela: la gita di Pasquetta. Solo che quest’anno, per onorare il rito collettivo del lunedì dell’Angelo, non basta più organizzarsi tra amici e infilare una griglia nel bagagliaio: serve mettere in conto una spesa più alta, accettare una certa dose di sacrificio e, soprattutto, fare i conti con numeri che raccontano una realtà ben diversa da quella di una tradizione semplice e accessibile. Perché la Pasquetta 2026, certificata dai report delle associazioni dei consumatori, si presenta con una stangata piena e misurabile: +5,2% di spesa media rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio grigliata low cost: lo scontrino (salatissimo) della Pasquetta 2026 Da Alitalia a EasyJet, Malpensa vent'anni dopo: dall’addio della compagnia di bandiera alla rivincita grazie all’arrivo della low cost britannicaMalpensa (Varese), 29 marzo 2026 – ??????Milano-Malpensa celebra i venti anni della base EasyJet in una fase che intreccia memoria industriale,... Game Over per i pacchi “low cost”? Come cambia lo shopping nerd extra-UE nel 2026?Se la vostra scrivania è sommersa da action figure, materiali per il prossimo cosplay o gadget introvabili recuperati su Shein, Temu o Aliexpress è...