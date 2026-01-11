Game Over per i pacchi low cost? Come cambia lo shopping nerd extra-UE nel 2026

A partire dal 2026, le norme per gli acquisti di prodotti extra-UE cambieranno, influenzando le modalità di acquisto di action figure, gadget e materiali per il cosplay. Se spesso ordini da piattaforme come Shein, Temu o Aliexpress, è importante conoscere le nuove regole e i possibili impatti sulle spedizioni e sui costi. Questa guida ti aiuterà a orientarti in un contesto di mercato in evoluzione, garantendo acquisti consapevoli e informati.

Se la vostra scrivania è sommersa da action figure, materiali per il prossimo cosplay o gadget introvabili recuperati su Shein, Temu o Aliexpress è tempo di aggiornare la vostra " guida strategica " agli acquisti. La Legge di Bilancio italiana ha introdotto una novità che colpisce direttamente i pacchi provenienti da fuori l'Unione Europea. La novità più immediata riguarda la massa dei piccoli ordini, quelli di valore inferiore ai 150 euro. L'italia ha introdotto un contributo fisso di 2 euro per ogni singola spedizione proveniente da fuori dell'Unione Europea, non si tratta di IVA (che resta già inclusa nel prezzo al checkout) ma di un onere per coprire i costi di gestione doganale.

