Una giornata di controlli ha portato a un’operazione decisiva per la sicurezza stradale. Un uomo alla guida di un camion ha passato ore senza fermarsi, ignorando i limiti di velocità e fumando cannabis. La polizia lo ha fermato e gli ha sequestrato la patente con una maxi multa. Ora dovrà affrontare le conseguenze di un comportamento pericoloso, che mette a rischio la vita sua e degli altri.

Alla guida di un camion da ore senza fermarsi, senza rispettare i limiti di velocità, fumando cannabis. Davvero pericolosa la situazione di cui è reso protagonista l’altro giorno un camionista, che tra l’altro è stato fermato nei pressi di una scuola primaria e dell’infanzia, dove avrebbe potuto mettere a repentaglio i bambini. Parte tutto l’altro giorno alle 9.10, quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio intercetta un “veicolo pesante” in via Sant’Antonio. Mentre gli agenti controllano tempi di guida e riposo dell’autotrasportatore e il rispetto dei limiti di velocità mantenuta durante il viaggio, mediante accesso con apposito software in dotazione alla polizia locale di Brugherio, sul cronotachigrafo dell’autocarro, percepiscono all’interno della cabina di guida un forte odore di cannabinoidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una guida ’stupefacente’. Cannabis al volante: maxi multa e addio patente

Approfondimenti su Cannabis Patente

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cannabis Patente

Argomenti discussi: Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: Torna tutto come prima della…; Una guida ’stupefacente’. Cannabis al volante: maxi multa e addio patente; Droga e guida, per la Consulta è punibile solo chi rappresenta davvero un pericolo | Quattroruote.it; La Consulta: la guida dopo aver assunto droga è punibile solo se crea pericolo.

Una guida ’stupefacente’. Cannabis al volante: maxi multa e addio patenteControllato da una pattuglia della polizia locale vicino a una scuola elementare il camionista aveva truccato il tachimetro per non fermarsi a riposare. ilgiorno.it

La Corte costituzionale ha corretto la norma su chi assume stupefacenti e si mette alla guidaIl codice della strada potrà punire con la sospensione della patente chiunque si metta alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma solo in condizioni che possono creare un pericolo concreto ... ilpost.it

“Fare di tutta l’erba un fascio” è comodo. Ma non è giusto. E soprattutto non è legale. La legge non può trattare allo stesso modo chi assume cannabis terapeutica o fa un uso occasionale e moderato, e chi invece guida strafatto, realmente pericoloso per sé e p - facebook.com facebook

Ieri la #CorteCostituzionale si é espressa sulla riforma del Codice della strada di @matteosalvinimi Secondo la Corte la norma non sarebbe incostituzionale perché la punibilità presupporrebbe l’accertamento di una “effettiva incapacità alla guida”. Ma attenzio x.com