Robert Duvall, celebre attore protagonista de Il Padrino, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute, lasciando un vuoto nel mondo del cinema. La sua carriera si è estesa per oltre sei decenni, durante i quali ha interpretato ruoli memorabili e ha ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui un Oscar per Tender Mercies. La sua presenza sul grande schermo ha segnato un’epoca e ha influenzato generazioni di attori.

«Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato dall’amore e dall’affetto», ha scritto la moglie Luciana Duvall in un messaggio su Facebook. «Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me era semplicemente tutto. La passione per il suo lavoro era pari solo al suo amore profondo per i personaggi, per un grande pasto e per il piacere di intrattenere. In ognuno dei suoi molti ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia a tutti noi qualcosa di duraturo e indimenticabile». Per tutti, Robert Duvall resterà Tom Hagen del **Padrino **di Francis Ford Coppola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Addio a Robert Duvall, star del Padrino. Aveva 95 anni

Robert Duvall, famoso attore protagonista di “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, è morto ieri nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di problemi di salute che lo avevano debilitato negli ultimi mesi.

