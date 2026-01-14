Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Meloni | Colpita dalla sua passione e dal suo impegno

È scomparsa all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione nel governo Gentiloni, e figura di rilievo nel sindacalismo e nella politica italiana. La presidente Meloni ha espresso cordoglio per la perdita, sottolineando la sua passione e il suo impegno. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti, lasciando un'importante traccia nel panorama istituzionale e sociale del paese.

Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione: fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’. Tutte le reazioni - Senatrice del Pd nella XVII legislatura, era stata nominata ministra nel governo Gentiloni. ilgiorno.it

