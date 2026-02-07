La capolista Osimo torna in campo dopo la sosta | sulla sua strada c’è Ravenna

Osimo torna in campo dopo due settimane di pausa, pronta a sfidare Ravenna. La capolista cerca di mantenere il vantaggio in classifica, mentre Ravenna vuole sorprendere e mettere in difficoltà la squadra di casa. La partita si gioca in un momento importante della stagione, e le due formazioni sono determinate a portare a casa i tre punti.

Dopo le due settimane di sosta per lasciare spazio alla Coppa Italia riprendono i campionati di B di volley. Si giocherà la prima giornata di ritorno. Tutte e quattro le anconetane saranno impegnate in casa. Nella B maschile la capolista Osimo - che ha mancato l'approdo alla final four di Coppa - ospiterà Ravenna. Castelferretti riceverà l'ex prima della classe Rubicone. E' derby per Loreto contro San Severino. In B1 femminile Jesi sogna la terza vittoria di fila, ma al PalaTriccoli dovrà affrontare la vice capolista del girone Torre Annunziata. B maschile (girone D), 14esima giornata. Oggi: Grottazzolina-Bologna, Montorio-Ferrara, Fermo-Macerata, Castelferretti-Rubicone (ore 18), San Marino-Forlì, Osimo-Ravenna (ore 17:30).

