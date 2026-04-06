Addio a un ' pilastro' della destra forlivese è morta Wera Zangari | Un esempio di passione politica

È deceduta Wera Zangari, figura conosciuta nel panorama politico locale, considerata un punto di riferimento della destra forlivese. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, accompagnata da un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia. Zangari era nota per il suo impegno e la passione dedicati alla politica, che l'avevano resa una figura apprezzata e stimata nel settore.

Il cordoglio di FdI: "La sua opera è stata costantemente orientata all’impegno culturale, contribuendo a far crescere e affinare il pensiero" "Con dispiacere apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Wera Zangari ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia". Così si pronuncia il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Forlì. "Wera è stata un riferimento solido della destra forlivese e del Circolo femminile 'Caterina Sforza', trasmettendo i valori civili e sociali più importanti anche nella sua attività di insegnante. Zangari ha rappresentato un esempio di dedizione, serietà e passione politica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Un pilastro della sanità territoriale forlivese: addio al dottor Galeazzo GaraviniLa sua lunga carriera è stata legata all’Ausl di Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente dei servizi di integrazione socio-sanitaria Lutto nel... Addio a Luigi Agazzi, che fondò Grafica & Arte: “Esempio di passione e professionalità”Si è spento Luigi Agazzi, fondatore della storica casa editrice “Grafica & Arte”.