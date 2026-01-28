Addio a Luigi Agazzi che fondò Grafica & Arte | Esempio di passione e professionalità

Se n’è andato Luigi Agazzi, il fondatore di Grafica & Arte. Aveva 87 anni e lasciato un segno forte nel mondo della cultura e dell’arte, non solo a Bergamo ma anche in tutta Italia. La sua passione e il suo impegno si sono tradotti in una lunga carriera che ha influenzato generazioni di artisti e professionisti dell’editoria. La città piange la scomparsa di un uomo che ha dedicato la vita a valorizzare il talento e la creatività.

Si è spento Luigi Agazzi, fondatore della storica casa editrice “Grafica & Arte”. È venuto a mancare all’età di 87 anni dopo aver lasciato una traccia indelebile nel panorama editoriale, culturale e artistico bergamasco, lombardo e nazionale. Animato da una grande dedizione per il suo lavoro, è stato protagonista di un brillante percorso professionale. Iniziò la carriera nel settore lavorando all’Istituto Italiano di Arti Grafiche, che all’epoca aveva sede in via San Lazzaro, dove nacque la sua passione per la stampa tipografica. Successivamente la sede si trasferì in via Zanica e la sua attività passò dalla tipografia alla litogragia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

È morto Luigi Agazzi, fondatore insieme al fratello della casa editrice «Grafica & Arte».

