Cultura della legalità | prosegue il dialogo tra Carabinieri e studenti

Continuano gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti nella provincia di Avellino, nell’ambito del progetto sulla cultura della legalità promosso dall’Arma in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Questi incontri mirano a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle norme e dei valori civili, favorendo un dialogo costruttivo e formativo. Un’iniziativa che sostiene la crescita di una coscienza civica solida e condivisa.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest'anno, nell'ambito del progetto promosso dall' Arma dei Carabinieri d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri dedicati alla diffusione della Cultura della Legalità tra i giovani. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, unitamente alla Fanfara del 10° Reggimento Campania, hanno incontrato circa 200 studenti della scuola secondaria di primo grado, nel corso di un evento svoltosi presso il Teatro Biancardi. L'iniziativa ha avuto come filo conduttore il rispetto delle regole e della legalità, valori fondamentali nella vita quotidiana e principi imprescindibili anche nel contesto musicale, dove disciplina, armonia e collaborazione sono alla base di ogni orchestra.

