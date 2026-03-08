Inaugurato impianto Scopelliti | Importante presidio di sport legalità e partecipazione civica
È stata ufficialmente inaugurata l’area sportiva Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni. L’evento è stato celebrato dal Coni Calabria, che ha definito l’apertura un presidio importante per lo sport, la legalità e la partecipazione civica nella zona. L’impianto rappresenta un punto di riferimento per le attività sportive locali e un contributo alla vita comunitaria del territorio.
Il Coni Calabria ha accolto con grande soddisfazione l’inaugurazione dell’impianto sportivo Antonino Scopelliti, avvenuta nella città di Villa San Giovanni: un momento significativo per lo sviluppo dello sport e per la crescita sociale del territorio.Il presidente Tino Scopelliti è intervenuto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
