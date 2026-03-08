Inaugurato impianto Scopelliti | Importante presidio di sport legalità e partecipazione civica

È stata ufficialmente inaugurata l’area sportiva Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni. L’evento è stato celebrato dal Coni Calabria, che ha definito l’apertura un presidio importante per lo sport, la legalità e la partecipazione civica nella zona. L’impianto rappresenta un punto di riferimento per le attività sportive locali e un contributo alla vita comunitaria del territorio.