Addio a Roberto Zapperi storico e biografo del dizionario biografico degli italiani

Sabato 4 aprile a Roma è morto lo storico e biografo Roberto Zapperi, all’età di 94 anni. Zapperi ha lavorato a lungo come contributore del Dizionario Biografico degli Italiani, dedicandosi a ricerche su personaggi storici e artistici, così come su figure meno conosciute. La sua carriera si è concentrata sulla documentazione e pubblicazione di biografie, che hanno arricchito il repertorio biografico nazionale.

Aveva 94 anni. Come studioso ha raccontato grandi protagonisti e figure insolite del passato con uno sguardo originale e umano Lo storico Roberto Zapperi, per lungo tempo pilastro del Dizionario Biografico degli Italiani, noto per le sue opere dedicate sia a grandi protagonisti della storia e dell’arte sia a figure meno note ma ugualmente affascinanti, è morto sabato 4 aprile a Roma all'età di 94 anni. La notizia della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, è stata annunciata dalla famiglia. Nato a Catania il 15 gennaio del 1932, Zapperi studiò filosofia all'Universitàà di Catania e poi all'Università 'La Sapienza' di Roma dove decise di concentrarsi sulla storia, influenzato da Federico Chabod e Carlo Antoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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