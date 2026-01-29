Lutto a Stagno | Addio a Roberto Turbati volto storico di ' Frenzio' | Perdiamo un pezzo della nostra storia

Stagno piange la scomparsa di Roberto Turbati, uno dei volti più noti di 'Frenzio'. La notizia ha colpito tutti, perché Turbati era una presenza quotidiana e riconoscibile. Il Comune di Collesalvetti lo ricorda come un pezzo della propria storia, e la comunità si stringe nel dolore.

Stagno perde un volto familiare, una presenza quotidiana. “Un pezzo della propria storia”, come ha scritto il Comune di Collesalvetti. A 65anni è morto Roberto Turbati, per tutti “Frenzio”, conosciutissimo per essere il volto storico dell'omonimo hotel-ristorante sull'Aurelia che, nel corso degli.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

