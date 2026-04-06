Napoli si congeda da Piero Antonio Toma, figura di spicco nel mondo dell’informazione e della cultura locale. Nato 91 anni fa, ha dedicato gran parte della sua vita al settore, contribuendo con il suo lavoro a plasmare il panorama giornalistico della città. Dopo aver festeggiato il suo ultimo compleanno a marzo, si è spento nelle scorse ore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione napoletano.

Napoli perde il professionista della cultura e dell’informazione Piero Antonio Toma, scomparso a 91 anni dopo aver compiuto l’ultimo compleanno lo scorso marzo. Il suo percorso, iniziato a Tuglie in provincia di Lecce, si è consolidato nella città partenopea dove ha operato come giornalista, saggista ed editore. Dopo aver conseguito la laurea a Napoli, ha intrapreso una carriera istituzionale che lo ha ricoprire il ruolo di capo ufficio stampa prima per la Tirrenia e successivamente per la Finmare, con base a Roma. L’imprenditorialità culturale tra cooperazione e editoria. Il 1984 segna una svolta strategica con la nascita di Informedia, un’agenzia nata dalla collaborazione tra Toma, il collega Antonio Filippetti e il grafico Vittorio Bongiorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Piero Antonio Toma: l’uomo che ha innovato l’informazione a Napoli

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Addio a Piero Antonio Toma, protagonista dell’editoria e della comunicazione a NapoliÈ morto a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma, figura di riferimento nel panorama culturale e dell’informazione campana.

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Grandi sono il dispiacere e la tristezza per la scomparsa di Piero Antonio Toma: giornalista di valore, animatore della vita culturale napoletana, bella persona con grande capacità di rapporti umani. Un bacio, e riposa in pace x.com

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