Addio a Piero Antonio Toma protagonista dell’editoria e della comunicazione a Napoli

È deceduto a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma, conosciuto come una figura centrale nel settore dell’editoria e della comunicazione nella regione. La sua attività si è concentrata principalmente nel panorama culturale campano, dove ha contribuito in vari ruoli. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione locale.

È morto a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma, figura di riferimento nel panorama culturale e dell’informazione campana. Aveva novantuno anni, compiuti lo scorso marzo, e fino a poco tempo fa aveva continuato a seguire con attenzione la vita culturale della città. Nato a Tuglie, in provincia di Lecce, si era trasferito ancora giovane nel capoluogo partenopeo, dove avrebbe costruito un lungo e articolato percorso professionale, lasciando un segno significativo nel mondo del giornalismo e dell’editoria. Dopo la laurea, Toma aveva intrapreso la carriera giornalistica lavorando nel settore della comunicazione istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Napoli, è morto il giornalista Piero Antonio TomaTempo di lettura: 2 minutiE’ morto questo pomeriggio a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma.

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Napoli, addio al giornalista Piero Antonio Toma, storico collaboratore di RepubblicaAveva 91 anni. Pioniere di tante iniziative culturali, aveva fondato la casa editrice Compagnia dei Trovatori ... napoli.repubblica.it

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E' morto il giornalista Piero Antonio Toma. A Napoli, dove viveva. Aveva 91 anni. E' stato pioniere di tante iniziative #ANSA x.com