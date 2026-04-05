Addio a Piero Antonio Toma giornalista ed editore napoletano tra i pionieri della nuova informazione

È scomparso a 91 anni Piero Antonio Toma, giornalista ed editore napoletano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa per due società di navigazione e nel 1984 ha fondato l’agenzia Informedia, introducendo un nuovo metodo nella rassegna stampa privata. La sua figura è stata tra le prime a portare innovazioni nel settore dell’informazione e della comunicazione.

Aveva novantuno anni. Fu capo ufficio stampa di Tirrenia e Finmare e fondò l’agenzia Informedia, innovando la rassegna stampa privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, è morto il giornalista Piero Antonio TomaTempo di lettura: 2 minutiE’ morto questo pomeriggio a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma. Addio ad Antonio Russo tra i pionieri della vendita di auto fondò la RussautoLa comunità di Giugliano piange la scomparsa di Antonio Russo, storico imprenditore giuglianese e fondatore della nota concessionaria Russauto, tra i... Temi più discussi: Nuovo ct Italia, oggi l'addio di Rino Gattuso: l'ex campione del mondo pronto a lasciare la Nazionale; Paura a Pompei, auto in transito prende fuoco: conducente salvo per miracolo; Figc, chi sarà il presidente dopo Gravina: da Malagò (in pole) ad Albertini e Abete, tutti nomi; Capaccio Paestum, bombe carta in due locali della movida: inquirenti a caccia degli autori. Morto Piero Antonio Toma, addio giornalista e saggista: aveva 91 anniÈ morto questo pomeriggio a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma. Era nato a Tuglie (Lecce) 91 anni fa, compiuti nel marzo scorso. ilmattino.it E' morto il giornalista Piero Antonio TomaE' morto questo pomeriggio a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma. Era nato a Tuglie (Lecce) 91 anni fa, compiuti nel marzo scorso. (ANSA) ... ansa.it Morto Piero Antonio Toma, addio giornalista e saggista: aveva 91 anni facebook E' morto il giornalista Piero Antonio Toma. A Napoli, dove viveva. Aveva 91 anni. E' stato pioniere di tante iniziative #ANSA x.com