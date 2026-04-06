Addio a Piero Antonio Toma è morto a Pasqua il giornalista e scrittore

È scomparso a Pasqua il giornalista, scrittore ed editore Piero Antonio Toma, nato a Tuglie e trasferitosi in giovane età a Napoli. Laureato, ha lavorato come capo ufficio stampa alla Tirrenia e successivamente alla Finmare, a Roma. Aveva 91 anni. La sua carriera si è sviluppata nel settore dell'informazione e dell'editoria, con ruoli di rilievo nelle aziende di navigazione e nei settori legati alla comunicazione.

Si è spento il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma. Nato a Tuglie (Lecce) 91 anni fa, trasferitosi presto a Napoli, si era laureato e poi lavorato prima alla Tirrenia, dove fu capo ufficio stampa, e poi alla Finmare, a Roma. In seguito Toma era tornato a Napoli dove era diventato intanto corrispondente per Il Sole 24 Ore. Nel 1984 fondò una agenzia di servizi per l'informazione, la prima agenzia di servizi privata. Pubblicò numerosi libri tra romanzi e saggi tra cui uno sul matematico Renato Caccioppoli e sulla stazione zoologica napoletana Antonio Dohrn. Diresse anche varie testate giornalistiche come "Gazzetta della Campania", "Vomero News", “Leggere leggero” e collaborava attualmente con Repubblica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, è morto il giornalista Piero Antonio TomaTempo di lettura: 2 minutiE’ morto questo pomeriggio a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma.

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