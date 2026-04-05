Napoli è morto il giornalista Piero Antonio Toma

Questo pomeriggio a Napoli è deceduto il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Toma aveva una lunga carriera nel settore dell’informazione e della cultura. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause. La città e il mondo dell’editoria piangono la scomparsa di una figura nota nel panorama giornalistico.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ morto questo pomeriggio a Napoli il giornalista, saggista ed editore Piero Antonio Toma. Era nato a Tuglie (Lecce) 91 anni fa, compiuti nel marzo scorso. Trasferitosi presto a Napoli, si era laureato e aveva cominciato l’attività giornalistica che lo aveva portato ad essere assunto prima alla Tirrenia, dove fu capo ufficio stampa, e poi alla Finmare, a Roma, con lo stesso incarico. Conclusa l’esperienza nel settore pubblico, Toma era tornato a Napoli dove era diventato intanto corrispondente per Il Sole 24 Ore. Pioniere di tante iniziative innovative nel settore culturale e della comunicazione, nel 1984 aveva fondato, insieme con il collega Antonio Filippetti e il grafico Vittorio Bongiorno, Informedia, una agenzia di servizi per l’informazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Morto suicida Antonio Meglio, il 39enne che aveva accoltellato la 32enne Alessia Viola a bordo di autobus a Napoli - il giallo delle minacce estorsiveMorto suicida Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì 5 marzo aveva accoltellato ripetutamente la 32enne Alessia Viola a bordo di un autobus... Leggi anche: Vita da giornalista. Antonio Catania è Curzio Maltese