Addio a Cirino Pomicino ’o ministro che svelò l’intrigo Agnelli-Cdb

È morto Cirino Pomicino, figura politica italiana nota per aver rivelato l’intrigo tra Agnelli e Cdb. Nato in un contesto di formazione politica vicino a Giulio, ha avuto una carriera che è passata anche attraverso il lavoro di neurochirurgo prima di dedicarsi alla politica. La sua vita è stata caratterizzata da un passaggio tra il mondo della sanità e quello dell’impegno pubblico.

Cresciuto alla scuola del «divo» Giulio, amava vivere la bella vita. Prima di darsi alla politica fece carriera come neurochirurgo. Durante Mani pulite finì nel tritacarne delle procure, ma ne uscì (quasi) indenne. E raccontò tutto con lo pseudonimo «Geronimo». «Nella Seconda repubblica le sciabole stanno appese. Combattono i foderi». Con il lascito visivo di una lama che dondola da una parete damascata con vista sul Golfo di Napoli, Paolo Cirino Pomicino abbandona la vita terrena. Lo fa 48 ore dopo Umberto Bossi, con la gentilezza partenopea di chi lascia il passo all’avversario di sempre, quel barbaro sognante che lo considerava un simbolo di «Roma ladrona». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Addio a Cirino Pomicino, ’o ministro che svelò l’intrigo Agnelli-Cdb Articoli correlati Paolo Cirino Pomicino: addio all’ex ministro DcSi è spento a 86 anni l'ex ministro democristiano del periodo andreottiano, Paolo Cirino Pomicino. Addio a Paolo Cirino Pomicino: scompare a 86 anni l’ex ministroABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio della scomparsa È venuto a mancare all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura storica della politica... Tutti gli aggiornamenti su Cirino Pomicino Temi più discussi: Addio a Paolo Cirino Pomicino, ministro dei governi Andreotti; Addio al dottor Ugo Minutillo, storico oculista del Monaldi; Addio Giuseppa Barresi, memoria storica e anima della Vucciria; Appello di scrittori e studenti per salvare la biblioteca Sormani: Non chiudetela. Addio a Cirino Pomicino, tra i protagonisti della DcAndreottiano, fu deputato, europarlamentare e tre volte ministro. Aveva 86 anni, da qualche giorno era ricoverato in una clinica di Roma ... avvenire.it L’addio a Cirino Pomicino, Vicerè Dc di Napoli: il ricordo da Mastella a De Luca in CampaniaIl ricordo di Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni, ex ministro Dc negli anni '80 e presidente di Tangenziale di Napoli ... fanpage.it E' morto Paolo Cirino Pomicino, aveva 86 anni. Storico esponente della DC, vicino a Giulio Andreaotti, venne coinvolto dallo scandalo Tangentopoli, ma poi tornò in politica negli anni 2000. facebook È morto Paolo Cirino #Pomicino, l’ex ministro Dc aveva 86 anni. Il cordoglio della politica per uno dei protagonisti della cosiddetta Prima Repubblica. #Tg1 Mario De Pizzo x.com