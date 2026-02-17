Ha portato la città nel mondo | addio a Claudio Bocchini

Claudio Bocchini, ingegnere e imprenditore jesino, è morto a 87 anni a causa di problemi di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella comunità locale, che ricorda i suoi progetti e le sue iniziative che hanno portato la città in giro per il mondo. Bocchini ha dedicato gran parte della sua vita allo sviluppo di aziende e infrastrutture che ancora oggi sono un punto di riferimento per molti. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, collaboratori e cittadini che lo stimavano per il suo impegno.

La città saluta con profonda commozione l'ingegner Claudio Bocchini, noto imprenditore jesino, scomparso ieri all'età di 87 anni. Fondatore della Clabo Spa, azienda che porta nel nome le sue iniziali (Cla.Bo), Bocchini è stato una figura iconica dell'imprenditoria moderna, capace di trasformare un'intuizione tecnica in un progetto leader internazionale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie e hotel. Nato a Jesi nel 1938, Claudio Bocchini si laureò al Politecnico di Torino in Ingegneria Termotecnica prima di rientrare nel territorio per unirsi all'attività avviata nel 1958 dal padre Amerigo.