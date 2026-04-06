Addio a Mario Colombo presidente Colmar | morto a 71 anni

È deceduto all’età di 71 anni il presidente della Manifattura Mario Colombo – Colmar, azienda monzese nota nel settore dell’abbigliamento sportivo italiano. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha annunciato la scomparsa di Colombo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore e per la realtà imprenditoriale di Monza. La famiglia e i collaboratori si preparano ad affrontare il momento di lutto.

Si è spento all’età di 71 anni Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo – Colmar, storica azienda monzese simbolo dell’abbigliamento sportivo italiano. La notizia ha colpito profondamente il territorio brianzolo e il mondo dello sport, in particolare quello legato allo sci, con numerosi messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Colombo rappresentava non solo la guida dell’azienda, ma anche l’erede di una tradizione imprenditoriale lunga oltre un secolo, iniziata nel 1923 dal nonno, fondatore del marchio. Una vita nell’azienda di famiglia. Nato a Monza il 21 giugno 1954, dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano, Mario Colombo era entrato giovanissimo nell’impresa di famiglia, nel 1973. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Mario Colombo, presidente Colmar: morto a 71 anni Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoAddio a Mario Colombo, 71 anni, presidente della Manifattura Mario Colombo e figura chiave nello sviluppo internazionale del marchio Colmar. Addio a Mario Colombo: ha reso Colmar un colosso da 115 milioniMario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo–Colmar, è scomparso l’altra notte a 71 anni. Si parla di: Monza, Bennet lascia via Lario dall’11 aprile: addio al Rondò dei Pini, occupazione tutelata. Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoSi è spento a 71 anni il presidente della Manifattura Mario Colombo, artefice del successo internazionale del brand sportivo italiano ... ilfattoquotidiano.it Addio a Mario Colombo, morto il presidente di ColmarMonza è in lutto per la scomparsa dell’imprenditore brianzolo, alla guida del brand simbolo dello sci italiano e dell’abbigliamento sportivo. Aveva 71 anni ed era il nipote del fondatore ... milanofinanza.it