È scomparso nella notte il presidente della Manifattura Mario Colombo–Colmar, un’azienda che ha raggiunto un fatturato di 115 milioni di euro. Colombo, 71 anni, era alla guida dell’impresa e la sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra i collaboratori e le istituzioni locali, che hanno espresso il loro rammarico per la scomparsa.

Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo–Colmar, è scomparso l’altra notte a 71 anni. L’imprenditore monzese ha ceduto a una malattia che lo accompagnava da tempo, nonostante una lucidità costante fino al momento del decesso. L’azienda, che porta il nome del nonno attraverso l’acronimo Colombo Mario, ha raggiunto nel 2023 un fatturato di 115 milioni di euro. Questo risultato coincide con l’anno del centenario del marchio, consolidando la sua posizione nel settore dell’abbigliamento sportivo e del lifestyle. Il brand ha vestito figure leggendarie dello sci, tra cui Zeno Colò, Gustav Thoeni, i protagonisti della valanga azzurra, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Mario Colombo: ha reso Colmar un colosso da 115 milioni

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