È morto a 80 anni don Antonio Pieraccini presso l’ospedale San Francesco di Barga. Nato nella stessa città, aveva trascorso gran parte della vita tra Barga e il Brasile. Don Antonio avrebbe compiuto 50 anni di ministero religioso quest’anno. La sua scomparsa è stata annunciata dalle autorità ecclesiastiche locali.

A 80 anni si è spento don Antonio Pieraccini presso l’ospedale San Francesco di Barga. Il sacerdote, originario della stessa città, lascia un vuoto profondo proprio nell’anno in cui avrebbe tagliato il traguardo dei 50 anni di ministero. Il percorso sacerdotale di don Antonio è iniziato lontano dalla Toscana, precisamente a Pindaré-Mirim, nella diocesi di São Luís do Maranhão, dove ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 4 luglio del 1976. Dal 1978 è stato poi incardinato nell’arcidiocesi di Pisa. Una vita dedicata alle comunità della Garfagnana. Il legame con il territorio di Barga è stato costante e variegato. Per due anni ha ricoperto il ruolo di vicario parrocchiale presso il Duomo della città, consolidando un rapporto diretto con il centro urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a don Antonio Pieraccini: una vita tra Barga e il Brasile

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