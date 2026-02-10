addio a don antonio guida di altedo per 25 anni

Malalbergo piange la scomparsa di don Antonio Dalla Rovere, parroco per 25 anni. La comunità si è svegliata con il cuore pesante, sapendo di aver perso una figura fondamentale. Per due decenni, don Antonio ha guidato e accompagnato tanti, lasciando un segno indelebile tra le strade di Altedo. Ora, il paese si prepara a ricordarlo e a onorare il suo lungo impegno.

Malalbergo ha perso un punto di riferimento per la comunità: si è spento lo storico ventennale parroco don Antonio Dalla Rovere. Nato a Persiceto nel 1943, in una famiglia benestante con radici nobiliari, don Antonio avrebbe potuto scegliere una vita agiata. Invece, guidato da una profonda vocazione, intraprese la strada del seminario, arrivando al sacerdozio nel 1968 e dedicandosi con passione al servizio della Chiesa e della comunità. Il suo percorso pastorale iniziò nella parrocchia di Santa Croce di Selva Malvezzi dal 1972, proseguendo poi a Marmorta dal 1980 al 1996, dove fu anche prezioso collaboratore di don Carlo Federici, arciprete di Molinella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

