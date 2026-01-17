Addio a don Antonio Giorgi storico parroco a Artimino e Santa Cristina in Pilli

La Diocesi di Pistoia comunica con dispiacere la scomparsa di don Antonio Giorgi, storico parroco di Artimino e Santa Cristina in Pilli. Nato nel 1933, aveva dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità. La sua presenza ha segnato profondamente le parrocchie che ha guidato, lasciando un’eredità di dedizione e impegno civile.

Poggio a Caiano (Prato), 17 gennaio 2026 – E' morto a 92 anni (ne avrebbe compiuti 93 a maggio) don Antonio Giorgi; lo rende noto la Diocesi di Pistoia. Don Antonio era nato il 26 maggio 1933 ed era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1957. Dopo aver prestato servizio a Casalguidi e a Le Grazie è stato per molti anni parroco ad Artimino e di Santa Cristina in Pilli, a Poggio a Caiano. Ha poi svolto servizio a lungo nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. La Diocesi invita alla preghiera per questo fedele ministro del Signore, esprimendo condoglianze ad amici e parenti, grata per il dono del suo servizio presbiterale.

