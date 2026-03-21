È scomparso oggi a 87 anni Paolo Cirino Pomicino, figura di rilievo della politica italiana degli ultimi decenni. Ricoprì ruoli importanti negli anni ottanta e novanta, distinguendosi come uno dei protagonisti della Democrazia Cristiana. Paolo Sorrentino lo ha ritratto nel film “Il Divo”, evidenziando le sue caratteristiche di intellettuale raffinato e uomo di potere.

Paolo Sorrentino ne “Il Divo”, ne fa un ritratto forse pittoresco ma veritiero. Paolo Cirino Pomicino, uno degli uomini più potenti d’Italia negli anni ottanta e novanta, è morto oggi a 87 anni. Uomo controverso, intellettualmente raffinato, intelligente e scaltro. Chi era Cirino Pomicino. Medico neurochirurgo, consigliere comunale e assessore a Napoli, fu eletto alla Camera la prima volta il 1976. Vi rimase fino alla fine della prima Repubblica, il 1994. Uomo potentissimo, andreottiano di ferro, detto “o ministro”, negli anni in cui imperavano Gava e Scorri, Cirino Pomicino fu ministro della funzione pubblica e poi, dal 1989 al 1992, negli anni del Caf, ministro del bilancio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Cirino Pomicino, ‘O ministro: fu un intellettuale raffinato, tra Andreotti e i fasti della Dc

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