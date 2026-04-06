Acqua colorata dai rubinetti dopo una lite condominiale indagini in corso

Un episodio insolito si è verificato in una frazione di Agrigento, dove l’acqua proveniente dai rubinetti di un’abitazione si è improvvisamente colorata. L’evento ha attirato l’attenzione e ha portato all’avvio di indagini da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono noti i motivi del cambiamento e le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Un episodio insolito ha fatto scattare un’indagine in una frazione di Agrigento, dove l’acqua dei rubinetti di un’abitazione è improvvisamente diventata colorata. Il fatto sarebbe avvenuto dopo una lite tra vicini, circostanza che ha spinto i residenti a sospettare un gesto doloso. Gli inquilini hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del fenomeno e verificare se qualcuno abbia manomesso l’impianto idrico. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici per i rilievi e le analisi dell’acqua. Secondo quanto trapela, non si esclude alcuna ipotesi: dal guasto tecnico a un possibile atto di ritorsione legato ai contrasti condominiali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Acqua marrone dai rubinetti: scatta il divieto di utilizzarlaAllarme salute a Teano a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini di acqua marrone dai rubinetti. Carnevale di Venezia, lite per una ragazza: ventunenne accoltellato a Rialto, operato d’urgenza. Indagini in corso.Un ventunenne del Lido di Venezia è stato gravemente ferito alla gola con un coltello durante una lite scoppiata in pieno Carnevale, in zona Rialto. Temi più discussi: Acqua rosa dai rubinetti, scatta la vendetta tra vicini di casa; NICHELINO - Acqua sporca dai rubinetti: problema risolto dopo l'intervento dei tecnici; Lite condominiale: acqua colorata dai rubinetti di abitazione: indagini; Prezzo della benzina al self a 1,789 euro al litro, gasolio a 2,159 eur. Acqua rosa dai rubinetti: misterioso episodio in un condominio di AgrigentoUn episodio insolito e inquietante ha scosso la tranquillità di un condominio in uno dei quartieri periferici di Agrigento, dove da alcuni rubinetti domestici ha iniziato a fuoriuscire acqua dal color ... scrivolibero.it Acqua rosa dai rubinetti, scatta la vendetta tra vicini di casaLiti condominiali da record: due denunce a settimana per questioni di vicinato. Polizia e Carabinieri sommersi dalle carte ... lasicilia.it In merito alle segnalazioni giunte in data odierna sulla fuoriuscita di acqua colorata dal rubinetto, informo che è stata contattata immediatamente SMAT, che ha effettuato un intervento di riparazione in urgenza la scorsa notte. Questo ha provocato l'infiltrazione facebook