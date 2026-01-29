Da questa mattina, a Teano, molti cittadini segnalano acqua marrone dai rubinetti. Le autorità hanno subito disposto il divieto di utilizzo per motivi di sicurezza. Sul posto stanno arrivando tecnici per verificare le cause e risolvere il problema il prima possibile. In città si teme un possibile rischio per la salute, mentre le famiglie si attivano per trovare alternative.

Allarme salute a Teano a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini di acqua marrone dai rubinetti. Immediatamente il sindaco Giovanni Scoglio ha firmato l'ordinanza con la quale vieta cautelativamente l'utilizzo a uso potabile e alimentare dell'acqua erogata dalla condotta idrica comunale. Il divieto inizialmente riguardava la zona di Teano Centro. A seguito di ulteriori segnalazioni, il divieto è stato esteso anche alle frazioni di Casi e Casamostra. Ovviamente della situazione sono stati informati sia la società che si occupa della gestione del servizio idrico sia l'Asl competente.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Teano Allarme

A Ronciglione, alcuni residenti segnalano acqua marrone dai rubinetti, accompagnata da un sapore sgradevole.

A Orta di Atella è stato segnalato un problema di acqua giallastra e marrone proveniente dai rubinetti, generando preoccupazione tra i cittadini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tutorial carico pressione caldaia #caldaia #riscaldamento #homehacks #tutorial #faidate

Ultime notizie su Teano Allarme

Argomenti discussi: Acqua marrone dai rubinetti in via Aronte; I video verità. Allarme acqua sporca dai rubinetti: disagi alle famiglie e danni alle attività commerciali; Acqua marrone dai rubinetti: scatta il divieto di utilizzarla; San Gillio: acqua torbida dai rubinetti, cittadini sempre più esasperati.

Acqua marrone dai rubinetti in via AronteAcqua marrone dai rubinetti e alcune abitazioni rimaste addirittura a secco. Il disagio è stato ieri mattina in centro ... msn.com

Infiltrazioni, muffa e acqua marrone dai rubinetti della scuola: la protesta contro l'abbandono del Buzzi a PratoSoffitti con infiltrazioni, riscaldamento a singhiozzo, acqua che cade sui macchinari di laboratorio quando piove: il rischio è quello di danneggiare attrezzature molto costose o, peggio ancora, ... corrierefiorentino.corriere.it

*”Zoomando sul mare in tempesta al Ciolo… una macchia marrone enorme in acqua. Mare agitato o qualcosa di più Il mistero resta! ”* *#Ciolo #MisteroNelMare #OndeGiganti #SalentoInTempesta #DettagliCheSfidano #CuriositàSalentine #ReelS - facebook.com facebook