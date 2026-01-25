Accoltellamento a Salerno in via Ostaglio | ferito uno straniero si indaga

Nella serata di ieri, in via Ostaglio a Salerno, si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto un uomo straniero, rimasto ferito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Dramma sfiorato ieri sera, in via Ostaglio a Salerno: uno straniero è stato colpito da alcuni fendenti di arma bianca. Sul posto, l’auto medica di Salerno e una ambulanza del Vopi che hanno prestato le cure e trasportato l’uomo in ospedale, nonchè i sanitari di India e Alfa di Pontecagnano. Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

