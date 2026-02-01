Minorenne accoltellato durante una lite nel centro storico di Salerno

La notte scorsa a Salerno un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello nel centro storico. Durante una lite, qualcuno gli ha sferrato un colpo alla schiena. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che lo hanno portato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia successo.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Salerno, la notte scorsa, un 16enne è stato accoltellato alla schiena. E' accaduto in Largo Abate Conforti, nel centro storico della città. A seguito di una lite sfociata per futili motivi, il minorenne è stato colpito al lato sinistro della schiena con una ferita d'arma da taglio. Fortunatamente ha subìto una lesione superficiale. Trasportato in ospedale a Salerno, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per risalire all'identità dell'aggressore.

