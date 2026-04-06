Abigeato a Manfredonia dopo il furto del gregge scatta la raccolta fondi | Aiutateci a ripartire

A Manfredonia, nei giorni scorsi, è stato denunciato un furto che ha coinvolto circa 60 ovini appartenenti a un'azienda agricola locale. In seguito al furto, è stata avviata una raccolta fondi pubblica con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività colpita. La notizia ha suscitato l’attenzione della comunità, che si è già mobilitata per offrire un aiuto concreto all’azienda danneggiata.

L'iniziativa è finalizzata non solo a ricomprare il gregge "ma per ridare lavoro e dignità ad una persone che ha investito ogni giorno della sua vita e ogni energia nel crescere i suoi animali” Dopo il furto di un gregge di pecore - ben 60 ovini - avvenuto a Manfredonia negli scorsi giorni, scatta la raccolta fondi per aiutare l'impresa colpita a ricominciare. Ad attivarla è la nuora dell'allevatore vittima di abigeato, che ha scelto la nota piattaforma Gofundme, a seguito della “grande umanità e vicinanza” riscontrata nei commenti sotto gli articoli che raccontano la vicenda. “Apro questa raccolta non solo per poter ricomprare il gregge ma per ridare lavoro e dignità ad una persone che ha investito ogni giorno della sua vita da 60 anni, ogni sacrificio, ogni energia nel crescere i suoi animali”, spiega. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Furto ai pompieri, raccolta fondi del Comune Vandali colpiscono Casa Madiba, squarciate le gomme delle auto: parte la raccolta fondi per ripartireSi segnalano danneggiamenti nella notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, ai danni del network di Casa Madiba a Rimini. Si parla di: L'abigeato torna a far capolino sul Gargano. Rubate 60 pecore, impresa in ginocchio: Chi sa, parli; Abigeato a Manfredonia, dopo il furto del gregge scatta la raccolta fondi: Aiutateci a ripartire.