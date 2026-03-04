furto ai pompieri raccolta fondi del comune

Il Comune ha avviato una raccolta fondi per i pompieri di Monghidoro a seguito di un furto avvenuto nel loro distaccamento. L’episodio si è verificato recentemente, coinvolgendo attrezzature e materiali utilizzati per le operazioni di emergenza. La comunità locale è invitata a contribuire per aiutare il corpo dei vigili del fuoco a ripristinare quanto subito danneggiato.

Raccolta fondi per i pompieri di Monghidoro dopo il furto in distaccamento. Proprio nei giorni in cui si è celebrato l’ 87esimo anniversario dalla fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Monghidoro è stato colpito, durante un’uscita di servizio, da un furto di attrezzature fondamentali per il soccorso alla comunità del valore di dodicimila euro e, nello specifico, di batterie, caricabatterie e soprattutto di un divaricatore per incidenti stradali, fondamentale per estrarre le persone dalle auto in caso di incidente. Ignoti, infatti, hanno tagliato la recinzione sul retro, forzato una porta e rovistato nei mezzi, lasciando luci accese e attrezzature sparse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

