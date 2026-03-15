In vista della prossima partita contro la Fiorentina, sono stati aggiornati gli infortunati dell'Inter. Si tratta di Lautaro Martinez, che si sta sottoponendo a cure conservative, e di Calhanoglu, con novità legate al suo recupero. Inoltre, ci sono novità anche per Akanji, che lavora per tornare in forma. La squadra si prepara con attenzione alla sfida imminente.

Inter News 24 Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji. Il giorno dopo il pareggio di San Siro non ha portato serenità in casa Inter. Oltre alle polemiche arbitrali e al rischio di vedere il Milan accorciare in classifica, lo staff tecnico deve fare i conti con una situazione fisica delicata. L’obiettivo è ripartire immediatamente per non compromettere quanto costruito finora: «L’obbligo, per i nerazzurri, è ripartire al più presto, per non compromettere un vantaggio solido in vetta e uno scudetto che sembrava fino a ieri ampiamente alla portata». In vista della complicata trasferta contro la Fiorentina, l’attenzione è tutta rivolta ai possibili rientri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…

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