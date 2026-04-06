A4 chiusure notturne tra Bergamo e Milano | tutte le modifiche

Nell’ambito di interventi di manutenzione e rifacimento della segnaletica, sono state annunciate nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A4 che collega Bergamo a Milano. Le modifiche riguardano specificamente tratti della carreggiata tra le due città e sono state pianificate durante le ore notturne per minimizzare i disagi alla circolazione. Le autorità hanno comunicato i dettagli relativi alle date e agli orari delle chiusure attraverso appositi comunicati.

LE INFO. Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile.. Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sono previste chiusure anche in provincia di Bergamo e Brescia: Grumello: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. In alternativa Seriate o Ponte Oglio. Palazzolo: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 aprile. In alternativa Rovato o Ponte Oglio Sempre per interventi sulla segnaletica, sarà chiusa anche la stazione di Ponte Oglio, in entrata e uscita, dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Autostrada A4: chiusure notturne verso Brescia tra Cavenago, Capriate e BergamoChiusure in vista di tre tratti dell’autostrada A4 in provincia di Bergamo per lavori di posa cavi.

Autostrada A4: chiusure notturne per le stazioni di Dalmine, Seriate e BergamoSull’autostrada A4 Milano-Brescia saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura per consentire lavori di pavimentazione.

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Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile. x.com