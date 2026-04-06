A Ponsacco è tempo di Futuro Nazionale

A Ponsacco è stato formalmente costituito il comitato di Futuro Nazionale, nato dall'impegno di cittadini, professionisti e rappresentanti della comunità locale. L'obiettivo dichiarato è promuovere un progetto politico e culturale che si concentri sui temi dell'identità e della sicurezza, coinvolgendo attivamente la popolazione. L'iniziativa mira a far sentire la voce della comunità in ambito locale, con un'attenzione particolare alle questioni sociali e culturali del territorio.

Si è ufficialmente costituito il comitato di Futuro Nazionale a Ponsacco. "L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini, professionisti e rappresentanti del tessuto sociale locale, decisi a dare voce a un progetto politico e culturale che metta al centro l’identità, la sicurezza e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Vannacci e Futuro nazionale, il sondaggista Masia: “Potenziale attorno al 2%, ma serve tempo”(Adnkronos) – Su Vannacci e sul suo 'Futuro nazionale' "i primi numeri danno un potenziale di voti – ma solo potenziale – attorno al 2%. Chi è Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento di Futuro NazionaleEx Fratelli d’Italia, ha prima aderito alla Lega e adesso al nuovo partito dell’ex generale. Si parla di: Nasce a Ponsacco il Comitato Costituente di Futuro Nazionale. S.Pietro in Cariano. Nasce il comitato di Futuro NazionaleAnche a S.Pietro in Cariano si è costituito il comitato costituente di Futuro Nazionale, il movimento del generale Vannacci. Il referente del nuovo soggetto politico è Ciro Ferrari, con un passato pol ... giornaleadige.it Vannacci, Futuro Nazionale e le ‘ronde’ a Firenze: è polemicaRoberto Vannacci (Foto LaPresse/Roberto Monaldo) È polemica a Firenze su Roberto Vannacci e Futuro ... msn.com