Vannacci e Futuro nazionale il sondaggista Masia | Potenziale attorno al 2% ma serve tempo

Vannacci e il suo partito “Futuro nazionale” attirano l’attenzione, ma i sondaggi non sono molto ottimistici. Secondo il sondaggista Masia, il potenziale di voti si ferma attorno al 2%. Tuttavia, avverte che ci vuole tempo per crescere e consolidarsi. Per ora, i numeri restano bassi, e il partito deve ancora dimostrare di poter conquistare più consensi.

(Adnkronos) – Su Vannacci e sul suo 'Futuro nazionale' "i primi numeri danno un potenziale di voti – ma solo potenziale – attorno al 2%. Tutto da verificare, quindi vedremo la prossima settimana con un po' di giorni alle spalle, anche a quanto potrebbe corrispondere un probabile voto reale". Lo dice all'AdnKronos, Fabrizio Masia, sondaggista e amministratore delegato di Emg Different, sottolineando che ogni dato per ora è del tutto provvisorio. "Abbiamo iniziato a rilevarlo nelle ultime ore e quindi è difficile fare una valutazione precisa – è la premessa dell'esperto – dobbiamo aspettare almeno una settimana".🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

