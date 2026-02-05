Vannacci e Futuro nazionale il sondaggista Masia | Potenziale attorno al 2% ma serve tempo

Vannacci e il suo partito “Futuro nazionale” attirano l’attenzione, ma i sondaggi non sono molto ottimistici. Secondo il sondaggista Masia, il potenziale di voti si ferma attorno al 2%. Tuttavia, avverte che ci vuole tempo per crescere e consolidarsi. Per ora, i numeri restano bassi, e il partito deve ancora dimostrare di poter conquistare più consensi.

(Adnkronos) – Su Vannacci e sul suo 'Futuro nazionale' "i primi numeri danno un potenziale di voti – ma solo potenziale – attorno al 2%. Tutto da verificare, quindi vedremo la prossima settimana con un po' di giorni alle spalle, anche a quanto potrebbe corrispondere un probabile voto reale". Lo dice all'AdnKronos, Fabrizio Masia, sondaggista e amministratore delegato di Emg Different, sottolineando che ogni dato per ora è del tutto provvisorio. "Abbiamo iniziato a rilevarlo nelle ultime ore e quindi è difficile fare una valutazione precisa – è la premessa dell'esperto – dobbiamo aspettare almeno una settimana".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale

Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

Roberto Vannacci ha già fatto discutere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vannacci registra “Futuro Nazionale”: sfida aperta alla Lega

Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Vannacci, nuovo simbolo e messaggio social: arriva il partito del generale?; Vannacci lascia ufficialmente la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale da oggi è realtà; Il Futuro nazionale del generale Vannacci. Simbolo depositato, ora Salvini è avvisato.

Vannacci, 20 leghisti al bivio. Tonellato: «Chi è tesserato resterà nel Carroccio, gli altri lo seguiranno in Futuro Nazionale»TREVISO - «Cosa faremo? Penso che alla fine chi è tesserato e militante della Lega resterà nel movimento, chi invece di tessere non ne ha seguirà Vannacci nella ... ilgazzettino.it

Futuro Nazionale: il movimento di Vannacci e il suo impatto sulla destra italianaIl movimento Futuro Nazionale, guidato da Vannacci, sta attirando crescente attenzione e un numero sempre maggiore di sostenitori nel contesto politico attuale. notizie.it

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, può ritagliarsi uno spazio scomodo nel panorama politico italiano. Non solo un carro per il neofascismo italiano, che non ha mai trovato successo elettorale, ma anche un interlocutore per gli estremisti eu facebook

Futuro Nazionale, chi segue Roberto Vannacci a Torino e in Piemonte. Spuntano Mario Borghezio e Emanuele Pozzolo: «Sarà il nostro Charles de Gaulle» x.com