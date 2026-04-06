A Montercarlo Sinner può strappare due primati al Alcaraz

Da agi.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecarlo, Jannik Sinner ha la possibilità di superare Carlos Alcaraz e diventare nuovamente numero uno del mondo. Attualmente, Alcaraz ha raggiunto le 66 settimane come primo classificato, pari a quelle di Sinner, che può cercare di ottenere il sorpasso nelle prossime settimane. La situazione resta aperta e dipende dai risultati delle prossime gare dei due tennisti.

AGI - Carlos Alcaraz eguaglia le  66 settimane  da  numero uno del mondo  di  Jannik Sinner  ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il  sorpasso. Il ritorno sulla  terra battuta, dove ha vinto l'84,4% delle partite giocate nel  circuito maggiore  - meglio hanno fatto solo  Nadal  e  Borg  - potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma  Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a  Montecarlo, dove vanta due  semifinali. Settimana delicata anche per  Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal  Principato  un periodo decisivo per mantenere lo status di  Top 5: l'anno scorso infatti ha centrato la  finale a Montecarlo, la  semifinale a Madrid, a  Roma  e al  Roland Garros, per cui dovrà difendere 2. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - A Montercarlo Sinner può strappare due primati al Alcaraz

Sinner può tornare numero 1 al Mondo: la rincorsa ad Alcaraz entra nel vivoLa corsa al vertice del tennis mondiale si riapre, e ora Jannik Sinnervede concretamente il ritorno al numero uno del ranking ATP.

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Alcaraz Interrupts Sinner's Practice

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